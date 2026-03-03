Brasil tem saldo positivo de 112,3 mil postos de trabalho em janeiro

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o destaque do mês foi a indústria, que gerou 54.991 postos de trabalho.
Os dados trazem ajustes, que consideram declarações entregues em atraso pelos empregadores e que são retificadas pelo ministério.
Setores
Na divisão por ramos de atividade, quatro dos cinco setores pesquisados criaram empregos formais em janeiro. Apenas o comércio apresentou queda de 56.800 postos, devido a sazonalidade. Os demais tiveram aumentos.
Serviços: 40.525 postos
Comércio: - 56.800 postos
Indústria (de transformação, de extração e de outros tipos): 54.991 postos
Construção civil: 50.545 postos
Agropecuária: 23.0373
Regiões e estados
Em janeiro foram registrados saldos positivos em 18 das 27 unidades federativas , com destaque para Santa Catarina, com 19 mil postos de trabalho, seguido por Mato Grosso, com 18.731, e Rio Grande do Sul, com 18.421.