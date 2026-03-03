Homem que matou mulher em joalheria deixa hospital e é preso

Ainda nesta terça, Cássio Henrique será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória, com destino final ao 3º Distrito Policial da cidade. O inquérito permanece aberta e as investigações prosseguem, sob comando do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) do município.
Crime em joalheria
Cássio Henrique atacou Cibelle em uma joalheria do Shopping Golden Square, local onde a jovem trabalhava. Portando uma faca e uma arma de airsoft, o homem feriu gravemente o pescoço da vítima, que não sobreviveu à agressão.
O crime foi motivado pelo fim do relacionamento entre os dois. Cássio não aceitava a separação. Cibelle tinha medida protetiva — qualificada como urgente pela Justiça — e havia registrado diversos boletins de ocorrência contra o ex-namorado.
O crime foi registrado como feminicídio. No ano passado, o país registrou recorde do crime, com 1.518 vítimas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
*Estagiário sob coordenação de Odair Braz Junior