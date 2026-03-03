'The Noite': Por que o SBT cancelou as gravações do programa de Danilo Gentili? Entenda

As gravações do programa The Noite foram interrompidas devido à ausência de assinatura contratual com Danilo Gentili. A decisão, confirmada pelo SBT ao Estadão, foi tomada nessa segunda-feira 2, quando estavam previstas novas filmagens da atração.

O contrato anterior do apresentador chegou ao fim em dezembro de 2025. Desde então, não houve formalização de um novo acordo. Mesmo assim, o programa voltou ao estúdio em janeiro de 2026 e seguiu com episódios inéditos até 26 de fevereiro.

Sem a regularização do vínculo, a emissora optou por suspender temporariamente a produção até que a situação jurídica seja resolvida.

Trabalho após o fim do contrato

Oficialmente, o acordo entre as partes se encerrou no mesmo período em que Gentili entrou de férias, no fim do ano passado. Com a retomada das gravações em janeiro, o apresentador teria continuado à frente da atração sem contrato formalizado.

A decisão do SBT de interromper os trabalhos agora indica a necessidade de segurança jurídica antes de qualquer continuidade operacional. A expectativa nos bastidores é de que a regularização aconteça em breve para que o programa volte ao ritmo normal.

Histórico de ruídos nos bastidores

O impasse atual ocorre após anos de relação marcada por negociações delicadas. Em 2024, o próprio Danilo Gentili tornou pública sua insatisfação com a emissora, citando, na ocasião, questões relacionadas a estrutura e investimentos na atração.

Outro ponto sensível nos bastidores envolve a banda Ultraje a Rigor, que acompanha o apresentador desde os tempos do Agora é Tarde, na Band. Em diferentes momentos, teria havido discussões internas sobre a permanência do grupo no formato.

Além disso, o canal oficial do programa no YouTube, que soma milhões de inscritos, enfrenta restrições internacionais, o que limita o alcance e a monetização do conteúdo fora do Brasil.

Audiência e desempenho comercial

No ar desde março de 2014, o The Noite se consolidou como o único talk show diário da televisão aberta brasileira. Ao longo de quase 12 anos, a atração se tornou uma das marcas mais estáveis da grade do SBT.

Em 2025, o programa registrou alguns de seus melhores desempenhos comerciais e chegou a alcançar a liderança de audiência em determinadas ocasiões na faixa horária, superando concorrentes diretos.

Mesmo com o bom desempenho, o momento atual mostra que a questão contratual se tornou prioridade para a emissora antes da continuidade das gravações.