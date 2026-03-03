Kesha critica Casa Branca por usar sua música em vídeo sobre ataque militar: 'Desumano'

A cantora Kesha criticou a Casa Branca após a utilização da música Blow em um vídeo publicado nas redes sociais do governo dos Estados Unidos. A artista afirmou que não autorizou o uso da faixa e classificou a publicação como uma tentativa de incentivar violência.

O vídeo foi compartilhado em 10 de fevereiro e mostra um caça disparando um míssil contra um navio, acompanhado da legenda "Lethality" ("Letalidade"). A publicação alcançou 14,5 milhões de visualizações e 1,8 milhão de curtidas no TikTok.

Embora o conteúdo esteja no ar há algumas semanas, a cantora se manifestou publicamente nessa segunda-feira, 2. "Chegou ao meu conhecimento que a Casa Branca usou uma das minhas músicas no TikTok para incitar violência e ameaçar guerra", escreveu.

"Tentar fazer pouco caso da guerra é repugnante e desumano. Eu absolutamente não aprovo que minha música seja usada para promover violência de qualquer tipo. O amor sempre supera o ódio. Por favor, amem a si mesmos e uns aos outros em tempos como este. Essa demonstração de desrespeito à vida humana e, francamente, esse ataque ao nosso sistema nervoso é o oposto do que eu defendo", afirmou.

Ao final da mensagem, a cantora também fez referência aos chamados "arquivos Epstein", mencionando o nome do presidente Donald Trump.

Resposta da Casa Branca

A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da imprensa internacional. No X, o diretor de comunicação Steven Cheung republicou a mensagem da cantora e escreveu: "Todos esses 'cantores' continuam caindo nessa. Isso só nos dá mais atenção e mais visualizações para nossos vídeos porque as pessoas querem ver do que eles estão reclamando. Obrigado pela atenção a esse assunto."

Outros artistas já se manifestaram

O posicionamento de Kesha ocorre dias após integrantes do Radiohead criticarem o Departamento de Segurança Interna (DHS) pelo uso da música Let Down em um vídeo pró-ICE. Em comunicado, a banda afirmou que não autorizou a utilização da faixa e exigiu que o conteúdo fosse retirado.

Em novembro, Olivia Rodrigo também se manifestou depois que o DHS utilizou a canção All American Bitch em uma publicação. A cantora pediu que suas músicas não fossem associadas à propaganda que classificou como racista.

Sabrina Carpenter criticou um vídeo que usou sua música Juno em imagens de imigrantes sendo detidos. Já SZA se posicionou em dezembro contra o uso de uma canção apresentada no Saturday Night Live em uma publicação pró-ICE.