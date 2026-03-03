Flamengo demite técnico Filipe Luís após goleada sobre o Madureira

Atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, o técnico Filipe Luís foi demitido pelo Flamengo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, pelas semifinais do Carioca. O anúncio foi feito pelo clube no início da madrugada desta terça-feira (3), minutos depois do treinador encerrar a entrevista pós-jogo. A dispensa do técnico ocorre dois meses após ele ter renovado o contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2027. No próximo domingo (8), o Flamengo decide o título do Carioca contra o Fluminense, às 18h (horário de Brasília), no Maracanã.

Apesar do histórico vitorioso – cinco títulos em 16 meses – Filipinho amargou maus resultados no início da atual temporada: deixou escapar o título da Supercopa Rei para o Corinthians e o troféu da Recopa Sul-Americana para o Lanús (Argentina).

Ao fim da entrevista na noite de segunda-feira (2), Filipe Luís falou sobre o omento do time as críticas que vinha recebendo nas últimas semanas.

“Independentemente do que aconteça, se amanhã eu não estiver aqui, o meu amor e carinho pelo Flamengo sempre vai existir. E acredito que do torcedor, para mim, também. A cobrança momentânea tem que existir, como jogador fui muito cobrado e muito criticado, com razão, e isso me fez ser melhor. Não tenho dúvidas que vivi os melhores anos da minha vida aqui”, disse o treinador.

O meio-campista uruguaio Giorgian de Arrascaeta recorreu às redes sociais para demonstrar apoio a Filipe Luís.

“Em um mundo onde tudo passa rápido e nada é para sempre, a lealdade, o respeito e a amizade verdadeira valem ouro. E você é isso. A vida me ensinou que os valores não se negociam, e você é exemplo disso: humildade, compromisso e coração. Você sempre será um dos nossos, Fili”, publicou o jogador.

O comando técnico da equipe principal do Rubro-negro carioca foi o primeiro trabalho de Filipe Luís como treinador - antes ele treinava o time Sub-17 do Flamengo, com o qual foi campeão carioca em 2024. Meses depois, em setembro, ele assumiu o time principal, após saída de Tite. No mesmo ano, Filipe Luís faturou a taça da Copa do Brasil. Em 2025, o técnico protagonizou uma temporada vitoriosa: além do Brasileirão e da Libertadores, ele foi campeão da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Durante a passagem pelo Fla, Filipe Luís somou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas (cinco delas neste ano).