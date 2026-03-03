'Casa cofre' é encontrada na zona sul de SP pela polícia com mais de 90 celulares roubados

A Polícia Militar descobriu na madrugada desta terça-feira, 3, uma "casa cofre" que armazenava mais de 90 celulares com indícios de furto ou roubo em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, os policiais estavam em patrulhamento pela região quando viram uma residência com a porta entreaberta e com itens cobertos por alumínio. Os militares entraram na casa e encontraram diversos materiais sem comprovação de origem.

No total, foram recolhidos:

96 celulares de diversos modelos;

11 notebooks;

oito relógios de pulso;

duas máquinas de cartão;

quatro carregadores de munição;

um revólver;

cerca de 200 munições.

Ninguém foi encontrado no local. A suspeita é que os itens tenham sido roubados ou furtados.

O caso foi registrado como receptação e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de uso permitido no 89º Distrito Policial do Jardim Taboão. A Polícia Civil investiga a procedência dos bens apreendidos.

Mainha do crime e latrocínios em SP

No ano passado, a polícia localizou em Paraisópolis uma quadrilha responsável por roubos e latrocínios. Uma das lideranças do esquema de receptação e fornecimento de armas é Suedna Barbosa Carneiro, a "Mainha do crime", que alugava os equipamentos para os criminosos praticarem roubos de moto e depois comprava os aparelhos roubados.

Presa em fevereiro de 2025, Suedna já foi condenada por manter um bunker com armas para serem alugadas por criminosos. Ela também atuava como receptadora dos produtos roubados. Com ela foi encontrada uma lista de preços que especificava aparelhos celulares com ou sem senha desbloqueada.

Segundo a polícia, ela que comandou os criminosos que mataram o ciclista Vitor Medrado, de 46 anos, no início do ano passado, durante um assalto em frente ao Parque do Povo, no Itaim Bibi.