Segundo envolvido em estupro coletivo se entrega no Rio

Ele está na 10ª Delegacia de Polícia (DP), em Botafogo, e deve ser levado para a 12ª DP, em Copacabana, que é responsável pelas investigações.Hoje mais cedo um outro envolvido já tinha se entregado na 12ª DP. Os dois que estão presos têm 19 anos.

A delegacia de Copacabana indiciou os cinco no dia 27 de fevereiro. “Eles responderão pelo crime de estupro, e o menor responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime”, informou a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, por meio de uma mensagem, a vítima foi convidada por um aluno da sua escola para ir à casa de um amigo. Quando chegaram ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi recusado imediatamente pela jovem. “No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela”, informou a secretaria.