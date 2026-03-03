ASSINE JÁ!
Segundo envolvido em estupro coletivo se entrega no Rio

Um segundo envolvido no estupro coletivo de uma adolescente, de 17 anos, em Copacabana, na zona Sul do Rio, apresentou-se à polícia no início da tarde desta terça-feira (3). Ele está na 10ª Delegacia de Polícia (DP), em Botafogo, e deve ser levado para a 12ª DP, em Copacabana, que é responsável pelas investigações.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, este segundo envolvido também tomou a decisão depois do intenso trabalho de investigação conduzido pela 12ª DP (Copacabana), que identificou quatro maiores de 18 anos e 19 anos e um menor de 17 anos envolvidos no crime. Hoje mais cedo um outro envolvido já tinha se entregado na 12ª DP. Os dois que estão presos têm 19 anos.

A delegacia de Copacabana indiciou os cinco no dia 27 de fevereiro. “Eles responderão pelo crime de estupro, e o menor responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime”, informou a Polícia Civil.

De acordo com as investigações, em janeiro deste ano, por meio de uma mensagem, a vítima foi convidada por um aluno da sua escola para ir à casa de um amigo. Quando chegaram ao prédio, o adolescente insinuou que fariam “algo diferente”, o que foi recusado imediatamente pela jovem. “No interior do apartamento, a vítima foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Com a negativa, eles passaram a despir-se e a praticar atos libidinosos mediante violência física e psicológica contra ela”, informou a secretaria.

