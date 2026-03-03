Johnny Depp de volta em 'piratas do Caribe 6'? Veja o que diz o produtor do filme

Após quase dez anos do último longa da saga Piratas do Caribe, o ator Johnny Depp pode retornar ao papel do Capitão Jack Sparrow. Ao menos, é o que planeja o produtor Jerry Bruckheimer, responsável pelos cinco filmes da franquia.

Em entrevista ao site norte-americano The Direct no domingo, 1º, Bruckheimer confirmou que planeja trazer Depp de volta ao papel principal da saga de piratas. Ao ser questionado sobre a possibilidade de um sexto filme da franquia ser produzido sem o ator, o produtor negou: "Se depender de mim, Johnny estará no filme", afirmou.

Atualmente, Bruckheimer é um dos indicados ao Oscar de Melhor Filme por seu trabalho em F1. O empresário é o único produtor com créditos nos cinco filmes do Piratas do Caribe, sendo o principal responsável pela produção do novo longa da série. O último filme da saga foi Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, lançado em 2017.

Desde então, no entanto, Johnny Depp foi afastado da saga pela Disney após ser acusado de violência doméstica pela ex-mulher Amber Heard, de quem ele se separou em 2016. A separação foi parar nos tribunais e Depp saiu vitorioso em 2022, mas teve sua imagem pública arranhada. Antes de vencer o processo, o ator chegou a falar que não voltaria a trabalhar no elenco de Piratas do Caribe.

"Se a Disney chegasse a você com US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) e um milhão de alpacas, nada neste mundo o faria voltar e trabalhar com a Disney em um filme de Piratas do Caribe? Correto?", questionou Ben Rottenborn, advogado de Heard durante o julgamento. "Isso é verdade", respondeu o ator, em um trecho reproduzido pela revista Variety.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que Bruckheimer se manifesta a favor do retorno do ator. "Se ele gostar do papel dele na história, acho que ele aceitaria", disse o produtor à revista Entertainment Weekly em agosto de 2025, reforçando que tudo depende do roteiro do novo filme.