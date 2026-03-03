'Game of Thrones' vai ganhar filme com roteirista de 'Andor'

Um filme do universo de Game of Thrones está em desenvolvimento na Warner. O roteirista Beau Willimon, de títulos como Andor e House of Cards, está atrelado ao projeto.

Segundo o Hollywood Reporter, o filme deve abordar o período da Conquista de Aegon, quando os primeiros membros da família Targaryen chegam a Westeros e unificam os territórios sob o Trono de Ferro. Em uma reportagem recente, o veículo revelou que a HBO e a divisão de filmes da Warner estavam trabalhando em duas versões diferentes da história.

As primeiras notícias concretas de um filme do universo de Gelo & Fogo, criado por George R.R. Martin, começaram a circular em 2024. Agora, com a compra da Warner pela Paramount Skydance, o futuro do projeto volta a se tornar incerto.

No entanto, a franquia é considerada um dos principais ativos da HBO no momento, e muitos outros derivados estão em diferentes fases de desenvolvimento. David Ellison, CEO da Paramount, já sinalizou que pretende lançar uma média de 15 filmes da Warner nos cinemas por ano.

Além de A Casa do Dragão, que retorna com a 3ª temporada em junho, a HBO encerrou recentemente a primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. A segunda já está confirmada.