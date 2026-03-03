Rayssa, João Fonseca, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao Laureus

No ano passado, a ginasta paulista Rebeca Andrade faturou o Laureus na categoria “retorno do ano”, por ter subido ao pódio na Olimpíada de Paris 2024 (ouro no solo, prata no individual geral e no salto, além de bronze por equipes) após superar uma série de lesões.
A skatista Rayssa Leal, de 18 anos, concorre pela quarta vez ao troféu Laureus – as anteriores foram em 2020, 2023 e 2024. Maranhense da cidade de Imperatriz, ela foi indicada na categoria “melhor atleta de ação”. No ano passado, a medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024) foi tetracampeã da Liga Internacional de skate street (Street League Skateboarding-SLS).
Na mesma categoria que Rayssa está o compatriota Yago Dora. O surfista catarinense recebeu a primeira indicação ao Laureus na carreira, após faturar o título inédito do circuito mundial de surfe e, de quebra, encerrar 2025 na liderança do ranking mundial.
Quem também entrou na lista pela primeira vez foi o tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, que concorrerá na categoria “revelação do ano”. Após iniciar 2025 em 145º lugar no ranking mundial, o brasileiro subiu 121 posições e fechou o ano entre os melhores 24 tenistas do planeta. A subida meteórica ocorreu após a conquista de títulos (ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia) e incríveis vitórias sobre os experientes Andrey Rublev (Rússia),Hubert Hurkacz (Polônia) e Denis Shapovalov (Canadá).
Também estreante na lista de indicados ao Laureus, o multicampeão paralímpico Gabriel Araújo (três ouros em Paris 2024 e dois em Tóquio 2020) concorre na categoria “melhor atleta com deficiência”. Na temporada passada, ele foi tricampeão mundial paralímpico no nado livre, classe S2 (limitações físico-motoras) nos 50m, 100m e 200m.
O nadador paralímpico Daniel Dias é o brasileiro que mais conquistou prêmios Laureus para o Brasil. Ele soma três troféus como "melhor paratleta do ano", nas edições de 2009, 2013 e 2016. Em 2002, o jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, foi o primeiro atleta do país a se contemplado. No ano seguinte, o skatista carioca Bob Burnquist venceu na categoria melhor atleta de esportes ação.
Em 2003, Ronaldo Nazário (BRA) foi o primeiro do país a obter a distinção. Coincidentemente na mesma categoria de Rebeca Andrade: Retorno do Ano. Também em 2003, o Laureus premiou a seleção brasileira masculina adulta de futebol como a equipe do ano, pelo pentacampeonato mundial conquistado no ano anterior.
Indicados
MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO
Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis
Ousmane Dembélé (França) – futebol
Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara
Marc Márquez (Espanha) – motociclismo
Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo
Jannik Sinner (Itália) – tênis
MELHOR ATLETA MULHER DO ANO
Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol
Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo
Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo
Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação
Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo
Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis
MELHOR EQUIPE DO ANO
Seleção feminina de futebol da Inglaterra
Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)
Seleção feminina de críquete da Índia
McLaren – Fórmula 1
Oklahoma City Thunder – NBA
Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)
REVELAÇÃO DO ANO
João Fonseca (Brasil) – tênis
Désiré Doué (França) – futebol
Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete
Luke Littler (Reino Unido) – dardos
Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1
Yu Zidi (China) – natação
RETORNO DO ANO
Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis
Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo
Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe
Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo
Leah Williamson (Reino Unido) – futebol
Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo
MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO
Yago Dora (Brasil) – surfe
Rayssa Leal (Brasil) – skate
Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona
Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard
Molly Picklum (Austrália) – surfe
Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo
MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA
Gabriel Araújo (Brasil) – natação
Simone Barlaam (Itália) – natação
Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo
Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo
David Kratochvíl (República Tcheca) – natação
Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância
PRÊMIO ESPORTE PARA O BEM
A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;
Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;
Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;
MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;
Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;
Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.