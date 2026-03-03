Rayssa, João Fonseca, Yago Dora e Gabriel Araújo concorrem ao Laureus

Os atletas brasileiros Rayssa Leal (skate), Yago Dora (surfe), João Fonseca (tênis) e Gabriel Araújo, o Gabrielzinho (natação paralímpica) estão entre os indicados ao prêmio Laureus World Sports Awards, considerado o Oscar do esporte, em categorias diversas. A lista, divulgada nesta terça-feira (3), elenca os melhores na temporada de 2025. Os vencedores serão definidos pelo juri da Academia Laureus, formado por grandes nomes do esporte (recordista mundiais e detentores de títulos olímpicos). A entrega do troféu ocorrerá em 20 de abril, durante cerimônia em Madri (Espanha).

No ano passado, a ginasta paulista Rebeca Andrade faturou o Laureus na categoria “retorno do ano”, por ter subido ao pódio na Olimpíada de Paris 2024 (ouro no solo, prata no individual geral e no salto, além de bronze por equipes) após superar uma série de lesões.

A skatista Rayssa Leal, de 18 anos, concorre pela quarta vez ao troféu Laureus – as anteriores foram em 2020, 2023 e 2024. Maranhense da cidade de Imperatriz, ela foi indicada na categoria “melhor atleta de ação”. No ano passado, a medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024) foi tetracampeã da Liga Internacional de skate street (Street League Skateboarding-SLS).

Na mesma categoria que Rayssa está o compatriota Yago Dora. O surfista catarinense recebeu a primeira indicação ao Laureus na carreira, após faturar o título inédito do circuito mundial de surfe e, de quebra, encerrar 2025 na liderança do ranking mundial.

Quem também entrou na lista pela primeira vez foi o tenista carioca João Fonseca, de 19 anos, que concorrerá na categoria “revelação do ano”. Após iniciar 2025 em 145º lugar no ranking mundial, o brasileiro subiu 121 posições e fechou o ano entre os melhores 24 tenistas do planeta. A subida meteórica ocorreu após a conquista de títulos (ATP 250 de Buenos Aires e ATP 500 da Basileia) e incríveis vitórias sobre os experientes Andrey Rublev (Rússia),Hubert Hurkacz (Polônia) e Denis Shapovalov (Canadá).

Também estreante na lista de indicados ao Laureus, o multicampeão paralímpico Gabriel Araújo (três ouros em Paris 2024 e dois em Tóquio 2020) concorre na categoria “melhor atleta com deficiência”. Na temporada passada, ele foi tricampeão mundial paralímpico no nado livre, classe S2 (limitações físico-motoras) nos 50m, 100m e 200m.

O nadador paralímpico Daniel Dias é o brasileiro que mais conquistou prêmios Laureus para o Brasil. Ele soma três troféus como "melhor paratleta do ano", nas edições de 2009, 2013 e 2016. Em 2002, o jogador de futebol Ronaldo Nazário, o Fenômeno, foi o primeiro atleta do país a se contemplado. No ano seguinte, o skatista carioca Bob Burnquist venceu na categoria melhor atleta de esportes ação.

Indicados

MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO

Carlos Alcaraz (Espanha) – tênis

Ousmane Dembélé (França) – futebol

Armand Duplantis (Suécia) – salto com vara

Marc Márquez (Espanha) – motociclismo

Tadej Podacar (Eslovênia) – ciclismo

Jannik Sinner (Itália) – tênis

MELHOR ATLETA MULHER DO ANO

Aitana Bonmatí (Espanha) – futebol

Melissa Jefferson-Wooden (Estados Unidos) – atletismo

Faith Kipyegon (Quênia) – atletismo

Katie Ledecky (Estados Unidos) – natação

Sydney McLaughlin-Levrone (Estados Unidos) – atletismo

Aryna Sabalenka (Bielorrússia) – tênis

MELHOR EQUIPE DO ANO

Seleção feminina de futebol da Inglaterra

Equipe europeia da Ryder Cup – golfe (torneio masculino)

Seleção feminina de críquete da Índia

McLaren – Fórmula 1

Oklahoma City Thunder – NBA

Paris Saint-Germain – futebol (equipe masculina)

REVELAÇÃO DO ANO

João Fonseca (Brasil) – tênis

Désiré Doué (França) – futebol

Shai Gilgeous-Alexander (Canadá) – basquete

Luke Littler (Reino Unido) – dardos

Lando Norris (Reino Unido) – Fórmula 1

Yu Zidi (China) – natação

RETORNO DO ANO

Amanda Anisimova (Estados Unidos) – tênis

Egan Bernal (Colômbia) – ciclismo

Rory McIlroy (Reino Unido) – golfe

Yulimar Rojas (Venezuela) – salto triplo

Leah Williamson (Reino Unido) – futebol

Simon Yates (Reino Unido) – ciclismo

MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO

Yago Dora (Brasil) – surfe

Rayssa Leal (Brasil) – skate

Kilian Jornet (Espanha) – ultramaratona

Chloe Kim (Estados Unidos) – snowboard

Molly Picklum (Austrália) – surfe

Tom Pidcock (Reino Unido) – ciclismo

MELHOR ATLETA COM DEFICIÊNCIA

Gabriel Araújo (Brasil) – natação

Simone Barlaam (Itália) – natação

Catherine Debrunner (Suíça) – atletismo

Kelsey DiClaudio (Estados Unidos) – hóquei no gelo

David Kratochvíl (República Tcheca) – natação

Kiara Rodríguez (Equador) – salto em distância

PRÊMIO ESPORTE PARA O BEM

A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (Itália) – oferece oportunidades educacionais por meio da combinação de atividades esportivas e psicologia;

Fútbol Más (projeto global) – promove inclusão, trabalho em equipe e respeito por meio de torneios de futebol;

Kings County Tennis League (Estados Unidos) – reduz barreiras econômicas que impedem jovens locais de ter acesso ao tênis;

MindLeaps (projeto global) – desenvolve competências cognitivas por meio de um programa inovador, que combina aulas de dança e ensino acadêmico;

Rugby for Good (Hong Kong) – promove equidade social e de gênero para crianças com TDAH;

Transformación Social TRASO (México) – oferece aulas de boxe e artes marciais duas vezes por semana, com sessões de terapia em grupo conduzidas por profissionais.