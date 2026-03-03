Wagner Moura conta como descobriu indicação ao Oscar: 'Todo mundo dormindo'

Wagner Moura descobriu sua indicação ao Oscar de Melhor Ator de forma inusitada. Em entrevista ao programa americano Live With Kelly And Mark, o artista relembrou o momento em que soube de sua conquista e revelou que estava um tanto inacessível, já que voava de Paris até Los Angeles.

"É um voo longo", comentou o baiano. "Normalmente, quando estou em um avião, não quero ficar na internet porque essa é a parte boa".

No entanto, essa ocasião em específico não era um desses momentos: "Mas então eu pensei: não quero pousar sem saber, o que me deixaria sobrecarregado". No final das contas, Moura cedeu à ansiedade e se conectou à internet. Quando recebeu mensagens de seus amigos parabenizando-o, comemorou. "Fui indicado ao Oscar!".

O baiano não teve com quem compartilhar a conquista: "Olhei para os lados e todo mundo estava dormindo". Sua comemoração foi discreta e íntima. O brasileiro pediu uma taça de vinho e comentou com a comissária, que o parabenizou. "Eu bebi meu vinho sozinho", completou.

A indicação de Moura ao Oscar de Melhor Ator é um marco não apenas na carreira do ator, mas na história do Brasil. Um ano após a vitória de Ainda Estou Aqui e a indicação de Fernanda Torres, o artista tornou-se o primeiro ator brasileiro indicado na premiação.

O Oscar 2026 acontece no dia 15 de março.