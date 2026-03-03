Governo do Rio exonera subsecretário pai de suspeito de estupro coletivo

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio exonerou, nesta terça-feira (3), o subsecretário de Governança, Compliance e Gestão Administrativa da pasta. José Carlos Simonin é pai de um dos acusados de estuprar coletivamente uma adolescente em Copacabana, na Zona Sul, na noite do dia 31 de janeiro.



Por meio de nota, a secretaria informou que a medida foi adotada no âmbito administrativo, visando resguardar a integridade institucional e assegurar a condução responsável dos fatos noticiados. Dois dos acusados se entregaram à Polícia Civil nesta terça-feira, mas o filho de José Carlos, Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 anos, ainda está foragido



Nesta segunda-feira (2), Rosangela Gomes, responsável pela Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Rio de Janeiro, publicou uma nota de repúdio aos atos do filho do subsecretário e informou que a Secretaria da Mulher está prestando apoio psicológico e jurídico à adolescente e sua família.

Além de Vitor Hugo, Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos; João Gabriel Xavier Bertho, de 19; e Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18, são acusados de estuprar coletivamente uma adolescente de 17 anos no apartamento que é da família de Vitor Hugo. A jovem foi atraída até o local por outro adolescente, que por ser menor de idade não teve a identidade revelada, e foi surpreendida ao ter o quarto invadido pelos homens.