Mais de 670 vagas abertas para atacarejo no Rio

A rede de atacarejo Assaí está com cerca de 675 vagas abertas para atuar nas lojas no Estado do Rio de Janeiro. Todas as posições de trabalho são elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas operacionais.



Entre as principais oportunidades oferecidas estão vagas para o cargo de Operador de loja e Operador de caixa. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores em todo o país.



O Assaí conta com 41 lojas nas cidades de: Araruama, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Macaé, Mesquita, Niterói, Nilópolis, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio de Janeiro, São Gonçalo e São João de Meriti.

Os interessados devem se inscrever diretamente nas vagas disponíveis da região, pelo link https://assai.gupy.io/ e selecionar Rio de Janeiro na busca. Para o cadastro, é necessário ter em mãos CPF, número de telefone, mais de 18 anos, ensino médio completo e contar com um endereço de e-mail atualizado.