Gaab explica processo de emagrecimento: 'Resultado não veio só do remédio'

Depois de compartilhar no Instagram uma foto comparando o antes e depois, Gaab, de 27 anos, retornou às redes sociais nesta terça-feira (3) para responder aos comentários sobre sua transformação física. O cantor admitiu que contou com o auxílio do medicamento Monjauro durante parte do processo, mas fez questão de esclarecer que a mudança não aconteceu apenas por causa da medicação.

De acordo com ele, os primeiros 20 quilos foram eliminados por meio de treinos regulares e reeducação alimentar. A segunda metade da perda de peso ocorreu posteriormente, já com o uso da chamada “caneta emagrecedora”. “Em nenhum momento escondi que utilizei o Monjauro. Porém, não perdi 40 quilos somente por causa dele. Iniciei em outubro e interrompi em janeiro”, afirmou.

Filho de Rodriguinho, o artista também desabafou sobre as críticas recorrentes em relação às suas conquistas. Segundo Gaab, frequentemente associam seus resultados a fatores externos. “Sempre dizem que é mais simples para mim por eu ser filho do meu pai. Agora falam que foi por causa do remédio. Tentam diminuir meu esforço, mas isso acaba me dando ainda mais motivação”, concluiu.