Busca incansável

Cristiane registrou o desaparecimento de Alicia na 12ª DP (Copacabana), que encaminhou a ocorrência à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A família salientou o acolhimento dos agentes, mas também procura a menina por conta própria e de maneira incansável.

"Gostei muito do trabalho deles. Mas estamos procurando, pedindo imagens de câmeras. Estou agora em um edifício, porque depois que fiz postagens nas redes, um rapaz a reconheceu e disse que a viu subindo uma escada aqui. Já fomos em várias outras ruas, andamos por praias, hospitais, delegacias. Andamos a esmo".

A mãe destacou que desconhece a motivação da menina para sair de casa e descartou que algum desentendimento familiar possa ter motivado o desaparecimento.