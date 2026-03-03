BBB: Quem já foi ao Paredão falso? Relembre as idas de Ana Paula, Gleici, Carla Diaz e mais

Uma das dinâmicas mais queridas pelo público do Big Brother Brasil é o Paredão falso. Nela, os telespectadores podem votar em seus participantes favoritos e vê-los enganar seus rivais com uma eliminação fictícia, observar o jogo com acesso irrestrito e, por fim, retornar ao programa de forma impactante.

Nesta terça, 3, o reality show comandado por Tadeu Schmidt volta com a dinâmica e promete chacoalhar o jogo. A mecânica do programa, no entanto, é bem mais velha do que parece. Criada em 2011, a dinâmica do já consagrou vencedores, enganou participantes e causou reviravoltas no enredo da atração.

Nos últimos anos, porém, o uso repetido dela tornou a eliminação fictícia em um momento mais banal. É comum, inclusive, que, após a eliminação de um participante, os demais confinados teorizem sobre a possibilidade de um Paredão falso.

Após três expulsões, uma desistência e uma desclassificação por questão de saúde na mesma edição, a produção se viu sem outra alternativa que não apostar novamente na dinâmica. O Estadão relembra as oito ocasiões em que o artifício foi utilizado pela produção do BBB ao longo dos anos. Confira:

BBB 13 - Anamara

Após sua participação no BBB 10, Anamara retornou ao reality como veterana no BBB 13. Em uma disputa na berlinda contra Marcello, a sister foi escolhida pelo público com 57% dos votos e inaugurou o Paredão falso e o quarto secreto. Ela passou um dia completo no recinto e, no seu retorno, voltou ao programa como líder ao som de O Portão, canção de Roberto Carlos. Ela, no entanto, foi eliminada na nona semana de programa.

BBB 16 - Ana Paula Renault

Um dos momentos mais icônicos do Big Brother Brasil foi protagonizado por Ana Paula Renault em sua primeira passagem pelo programa. Na ocasião, a sister enfrentou o seu amigo Ronan no Paredão falso, sendo escolhida pelo público com 74% dos votos. Após observar seus adversários no jogo durante sua estadia no quarto secreto, a sister retornou com um bordão que marcou a história do programa: "Olha ela!", gritou Ana Paula ao voltar, para alegria dos aliados e desespero dos rivais. A participante, no entanto, acabou expulsa do programa após agredir Renan.

BBB 17 - Emilly Araújo

Dentre todos os paredões falsos do programa, a dinâmica vivida por Emilly foi a mais diferente. Em vez de ser votada pelo público, a sister foi "eliminada" do jogo pelos próprios participantes da casa. Em vez de observar o jogo no quarto secreto, no entanto, ela pode escolher outros quatro brothers - Daniel, Ilmar, Marcos e Marinalva - para acompanhá-la em uma divisão da casa. Após as escolhas de Emilly, o Lado Mexicano foi criado com seus aliados. Já o Lado Americano ficou com seus rivais. A sister continuou no jogo, se sagrando campeã do BBB 17.

BBB 18 - Gleici Damasceno

Outra campeã que também participou de um Paredão falso foi Gleici Damasceno. A dinâmica, no entanto, também eliminou um participante - enquanto a sister, que foi a menos votada pelo público, foi para o quarto secreto, Mahmoud, que foi o mais votado, se despediu do programa de verdade. Após sua estadia no Quarto Farol, Gleici retornou ao programa para desespero dos rivais Patricia Leitte e Diego. "Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta", brincou a participante, que se sagrou campeã do BBB 18.

BBB 19 - Gabriela Hebling

Ao contrário dos demais paredões falsos do programa, Gabriela sequer teve tempo para descansar em um quarto secreto. O anúncio de sua "eliminação", em um embate contra Rodrigo e Tereza, foi imediatamente seguido de seu retorno, no que o programa chamou de um "Paredão do Bem". Após alguns minutos na dispensa, a sister foi autorizada a retornar ao jogo. Ela, no entanto, foi eliminada do programa no 12º Paredão do BBB 19.

BBB 21 - Carla Diaz

Em um Paredão falso onde os favoritos do público não estavam entre as opções votáveis, a atriz Carla Diaz acabou se beneficiando desse fato. Em uma disputa contra Arthur, Caio e João, a camarote foi escolhida pelos telespectadores e pôde descansar no quarto secreto, observando o jogo no processo. Para o seu retorno, a atriz se fantasiou de Dummy e surpreendeu os demais participantes com sua volta. Ela, no entanto, acabou eliminada na semana seguinte ao Paredão falso.

BBB 22 - Arthur Aguiar

O último campeão do BBB a participar de um Paredão falso foi o ator Arthur Aguiar. Em uma temporada dominada pelo camarote, o público escolheu Arthur para ficar algumas horas no quarto secreto. Também participaram da votação Gustavo, Linn da Quebrada e Eliezer. Assim como Carla Diaz, o retorno do ator ocorreu de forma inusitada. Arthur se vestiu de Coelho de Páscoa e surpreendeu os demais participantes com a sua volta. Com o favoritismo confirmado, o ator venceu o BBB 22.

BBB 23 - Fred Nicácio

O médico Fred Nicácio enfrentou fortes momentos de emoções ao longo de sua estadia no Big Brother Brasil. Logo em sua primeira semana na casa, o camarote participou de um Paredão falso com a sua amiga Marília. Na dinâmica, uma dupla de participantes foi escolhida para ir até o quarto secreto. Enquanto um deles retornaria para a casa imunizado, o outro seria eliminado do programa. Nicácio acabou sendo escolhido pelo público para retornar ao reality show, voltando ao BBB 23 com estilo dentro de um carro. O médico, no entanto, ainda seria eliminado outras duas vezes da atração - uma vez em um Paredão normal e uma nova vez após sua repescagem no programa.

BBB 25 - Gracyanne Barbosa

A última aparição do Paredão falso ocorreu na vigésima quinta edição do reality show. As irmãs Giovanna e Gracyanne Barbosa, que formavam uma dupla no programa, participaram da primeira eliminação individual do programa. O público do BBB 25, então, escolheu eliminar Giovanna, permitindo que Gracyanne retornasse ao reality show após um breve período no quarto secreto. O retorno, que ocorreu durante o momento Freeze, foi triunfal. Enquanto todos os outros participantes tinham que se manter "congelados", a camarote retornou aos aposentos da casa mais vigiada do Brasil. A musa fitness, no entanto, acabou sendo a 11ª eliminada do programa.