Duas novas vítimas

Pelo menos mais duas vítimas procuraram a Polícia Civil, entre segunda-feira e ontem, para denunciar terem sido estupradas por integrantes do grupo investigado. Segundo o delegado Ângelo Lajes, da 12ªDP (Copacabana), os criminosos agiram da mesma forma com as outras meninas. Um dos crimes aconteceu em 2023. A adolescente, que tinha 14 anos na época, contou o que havia sofrido para a mãe depois que o caso de Copacabana ganhou proporções midiáticas e ela reconheceu o agressor.

"A mãe veio à delegacia. A gente ainda vai ouvir a vítima, mas o relato da mãe diz o mesmo modus operandi da primeira vítima", explicou. Na tarde de ontem, outra vítima procurou a delegacia. "Como está muito no começo, eu não sei exatamente se foi praticada pelo grupo inteiro ou apenas por um deles. Essa terceira vítima teria sido abusada somente pelo Vitor Hugo", frisou.