Quem foi para o Quarto Secreto do BBB 26? Breno é o mais votado no Paredão Falso

Breno foi o escolhido do público para ir ao Quarto Secreto no BBB 26. Nesta terça-feira, 3, o participante foi o mais votado pelo público no primeiro Paredão Falso da edição, com 54,66% dos votos. Ele disputava a berlinda falsa com Alberto Cowboy e Jordana, que acumularam 43,12% e 2,22% dos votos, respectivamente.

O brother poderá escolher outro participante para dividir o Quarto Secreto e ter acesso a informações privilegiadas. Ele escolheu Juliano Floss, que entra no cômodo na quarta, 4.

Relembre a formação do Paredão Falso

A dinâmica começou na sexta-feira, 27, quando Breno acabou sendo o exilado da semana. No sábado, 28, ele descobriu que teria o poder de indicar um participante diretamente ao Paredão e escolheu Alberto Cowboy, que já iniciou a semana na berlinda.

No domingo, dia 1º, Alberto, que também exercia o papel de Anjo, imunizou Jonas Sulzbach. Em seguida, a líder Samira indicou Jordana ao Paredão. "Todo mundo sabe que a gente já tem esse embate", justificou.

No confessionário, a votação da casa colocou Marciele na disputa, com seis votos. No entanto, ela venceu a Prova Bate e Volta e escapou do falso paredão.