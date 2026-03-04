Veja reação de Breno com Paredão Falso do BBB 26

Breno descobriu que estava em um Paredão Falso no BBB 26 nesta terça-feira, 3. O brother foi o mais votado para aproveitar os privilégios do Quarto Secreto, com 54,66% dos votos. Ele disputava a berlinda falsa com Alberto Cowboy e Jordana, que receberam 43,12% e 2,22% dos votos, respectivamente.
"Não é o que eu estou pensando", brincou ao entrar no cômodo. O brother poderia escolher outro participante para dividir o Quarto Secreto e ter acesso a informações privilegiadas, e optou por Juliano Floss. Ele entra no cômodo nesta quarta, 4.
Os participantes poderão observar a casa, com áudio e vídeo, sem que o elenco saiba que está sendo observado. Breno também retornará com imunidade à casa. Ele e Juliano voltam à casa na quarta, durante o programa ao vivo.