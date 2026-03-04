Governo reconhece situação de emergência em cidades de MG, RJ e SP

A medida está publicada na edição desta quarta-feira (4) do Diário Oficial da União.
A maioria das cidades citada no documento estão em Minhas Gerais. Oito tiveram a situação decretada em decorrência de chuvas intensas e uma por conta de inundações. O número de mortos no estado passou de 70.
Ouça detalhes na Radioagência Nacional:
Rio de Janeiro
O documento cita quatro municípios fluminenses. Todos em decorrência das tempestades. O estado registrou mais de 100 ocorrências relacionadas às chuvas.
São Paulo
Dois municípios paulistas constam na lista: Peruíbe e Ubatuba. Em Ubatuba, choveu por 12 horas volume de chuva equivalente à média histórica de todo o mês de fevereiro.
Recursos federais
O reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública é uma das exigências para que estados e municípios acessem recursos federais para restabelecimento e assistência humanitária.
Para isso, as localidades precisam apresentar planos de trabalho e metas de atuação, por meio do S2iD – Sistema Integrado de Informações sobre Desastres.
O trâmite para solicitação de recursos está detalhado no portal do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, assim como orientações práticas sobre como usar o S2iD.
Veja os municípios que tiveram a situação e de emergência decretada nesta quarta-feira (4):
|UF
|Município
|MG
|Água Boa
|MG
|Areado
|MG
|Cataguases
|MG
|Ewbank da Câmara
|MG
|Gouveia
|MG
|Itamarati de Minas
|MG
|Jaboticatubas
|MG
|João Pinheiro
|MG
|Mata Verde
|MG
|Poté
|RJ
|Angra dos Reis
|RJ
|Mesquita
|RJ
|Nova Iguaçu
|RJ
|São João de Meriti
|SP
|Peruíbe
|SP
|Ubatuba