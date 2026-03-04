BBB 26 terá liderança compartilhada na 8ª semana; entenda

O BBB 26 promete movimentar o jogo na oitava semana com uma mudança importante: a liderança será compartilhada. O anúncio foi antecipado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de terça-feira 3, mas a informação completa ainda depende de uma escolha estratégica dentro da dinâmica do Ganha-Ganha.

Após o sorteio do Ganha-Ganha, Tadeu revelou qual seria a informação privilegiada disponível para compra na rodada. "Hoje, a informação privilegiada que a pessoa vai poder comprar é a seguinte: Liderança em dobro! Nesta semana, a liderança vai ser compartilhada. Escolha bem a sua dupla antes de fazer a Prova", explicou o apresentador.

Foram sorteados Ana Paula Renault, Babu Santana e Samira, que disputaram a chance de escolher entre dinheiro ou vantagem estratégica. Durante a dinâmica, Ana Paula e Samira garantiram R$ 10 mil cada, enquanto Babu conquistou o poder de veto e decidiu tirar a jornalista da possibilidade de avançar na escolha final.

Dinheiro ou estratégia?

Com a decisão nas mãos, Samira precisou optar entre ficar com R$ 10 mil e receber a informação privilegiada ou dobrar o valor para R$ 20 mil e abrir mão do segredo. A gaúcha preferiu a quantia maior, garantindo os R$ 20 mil e deixando a informação restrita ao público.

Assim, até o momento, apenas quem acompanha o programa sabe que a 8ª Prova do Líder resultará em uma liderança dupla. Caso algum participante tivesse escolhido a informação, receberia o aviso de que deveria escolher cuidadosamente uma dupla antes da disputa.

Como funcionará a liderança compartilhada?

A dinâmica já foi vista em temporadas anteriores, e agora estreia no BBB 26, mudança que pode impactar diretamente a formação do próximo Paredão, já que a liderança dupla exige alinhamento e confiança entre os vencedores.

Agora, resta saber como os participantes irão se organizar para disputar uma liderança que exigirá mais do que desempenho individual será preciso escolher bem com quem dividir o poder.