Criminosos rendem policial e assaltam joalheria em shopping da Baixada

Rio - Uma joalheria localizada no Top Shopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi assaltada nesta terça-feira (3). Sete homens invadiram a loja e fizeram três pessoas reféns, entre elas um policial militar.



Segundo a PM, agentes do 20º BPM (Mesquita) atenderam a uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, receberam a informação de que além do policial, outras duas funcionárias estavam sendo mantidas sob ameaças dentro da loja.



Os assaltantes roubaram duas pistolas do militar e diversos itens da joalheria. Após o crime, o grupo fugiu pelo estacionamento do shopping. Até o momento, ninguém foi preso, e a PM realiza buscas na região para localizar os homens.



A administração do shopping informou que o botão de pânico da loja foi acionado durante o roubo. O centro comercial manteve o funcionamento normal e segue operando sem impactos após o ocorrido.

*Reportagem do estagiário Rodrigo Bresani, sob supervisão de Raphael Perucci