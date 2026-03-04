'A idade não vai fazer eu parar': Raul Gil faz desabafo emocionado em estreia de programa

Raul Gil, aos 88 anos, estreou um novo programa, desta vez em seu canal no YouTube. A novidade chega mais de um ano após sua demissão do SBT, em dezembro de 2024. Ele se emocionou na estreia.

"Depois de um ano e dois meses parado, agora eu volto aqui no YouTube. Todo domingo eu estarei aqui, todo domingo vocês assistem ao Talk Raul", explicou, nos primeiros segundos do primeiro programa. Em seguida, ele agradeceu à fidelidade do seu público e disse que a idade não será um impeditivo.

"Muito obrigado pelas pessoas que se preocuparam comigo. Eu senti, nessa parada minha, o carinho que o povo tem por mim. Eu não imaginava, não tinha noção do quanto eu era querido, de que o povo me amava. Por isso, eu não posso parar. E a idade não vai fazer eu parar, não."

No último ano, após seu desligamento do SBT, Raul Gil passou por um problema de saúde e chegou a ficar seis dias internado em um hospital de São Paulo, após ter sido diagnosticado com diverticulite aguda e desidratação. A internação evidenciou tensões familiares e conflitos ente seus filhos, Raul Gil Júnior, conhecido como Raulzinho, e Nanci Gil.

O programa Talk Raul irá ao ar todos os domingos, às 10h, no canal oficial do comunicador no YouTube.