Ghetts, ator e rapper de 'Supacell', é condenado a 12 anos de prisão por morte de estudante

Ghetts, rapper e ator britânico que teve um papel na série da Netflix Supacell, foi condenado na última terça-feira, 3, a 12 anos de prisão pela morte de um estudante em Londres após um atropelamento com fuga.

De acordo com a BBC News, Ghetts (cujo nome de nascimento é Justin Clarke-Samuel) já havia se declarado culpado por causar a morte do estudante nepalês de 20 anos, Yubin Tamang, devido à condução imprudente. Ele recebeu a sentença de 12 anos de prisão e também foi proibido de dirigir por 17 anos.

No tribunal, advogado de Ghetts leu em voz alta um pedido de desculpas do rapper à família de Tamang, expressando "extremo arrependimento, vergonha e remorso".

A participação de Ghetts na segunda temporada de Supacell não foi confirmada, mas o portal Deadline afirma que ele não terá mais nenhum papel na série. As filmagens da nova etapa do seriado estão acontecendo no Reino Unido.

Em Supacell, Ghetts interpretou o antagonista Craig, também conhecido como Krazy. Como rapper, ele lançou quatro álbuns de estúdio e colaborou com artistas como Stormzy, Skepta e Ed Sheeran.