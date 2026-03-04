BBB 26: Juliano é convocado para quarto secreto e encontra Breno

Juliano Floss foi convocado para se juntar a Breno no quarto secreto do BBB 26 na manhã desta quarta-feira, 4. Todos os brothers foram chamados para a sala, e a Voz anunciou que o dançarino havia sido selecionado para um desafio.
"Atenção, Juliano! Você foi selecionado para um desafio. Vá até à despensa, vista o macacão, coloque as luvas e os óculos e siga o Dummy. O seu retorno para a casa, vai depender do seu desempenho. Faça isso imediatamente."
Após o anúncio, os outros confinados começaram a especular o motivo, e alguns sugeriram que ele poderia ir para o Quarto Branco ou para o Laboratório. Juliano vestiu roupas amarelas e acompanhou o Dummy.
Em seguida, ainda na casa, Ana Paula, Samira e Milena foram para o quarto e começaram a falar o nome de Breno. As sisters especularam que a dinâmica poderia ter relação com o biólogo e que ele poderia ter ido para um Paredão falso.
Breno e Juliano se encontram no Quarto Secreto
Vendado, Juliano foi conduzido até o quarto secreto, onde encontrou Breno. Incrédulos, os dois se abraçam e comemoram.
Breno e Juliano irão voltar ao BBB 26 ainda nesta quarta-feira, 4. Ao longo do dia, os dois poderão acompanhar as movimentações da casa e conversar sobre o jogo. Eles terão que usar algumas fichas para liberar o áudio e ouvir as conversas da casa.