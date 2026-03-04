Onde é feriado em 5 de março? Conheça as cidades do Brasil que celebram a data

A próxima quinta-feira, 5 de março, será feriado para sete municípios do Brasil. Apesar disso, a data não é considerada um feriado nacional ou ponto facultativo no calendário oficial do Governo Federal.

De acordo com a Lei 9.093, de 1995, os Estados têm a competência para estabelecer um feriado estadual, destinado à comemoração de suas datas magnas. O mesmo ocorre com municípios que, por meio de leis municipais, podem estabelecer feriados próprios.

É o caso de Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro. No dia 5 de março de 1893 o município teve sua fundação e este ano comemora, com feriado na data, 133 anos de história.

Também será feriado em:

- Biritinga, na Bahia (Dia do Evangélico);

- Assaré, no Ceará, por ser a data de nascimento do conterrâneo Patativa do Assaré;

- Pirai do Sul, no Paraná (emancipação política do município);

- Caraúbas, no Rio Grande do Norte (emancipação política do município);

- Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina (aniversário da cidade); e

- Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo (emancipação política do município).

O próximo feriado nacional será no dia 3 de abril, celebrado a Paixão de Cristo. Em março, o cronograma federal não prevê paralisações.

Quais serão os próximos feriados de 2026?

- 3 de abril, Paixão de Cristo

- 21 de abril, Tiradentes

- 1º de maio, Dia do Trabalhador

- 7 de setembro, Independência do Brasil

- 12 de outubro, Dia de Nossa Sra. Aparecida

- 2 de novembro, Finados

- 15 de novembro, Proclamação da República

- 20 de novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra

- 25 de dezembro, Natal

Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi e vésperas de Natal e de Ano-Novo contam como ponto facultativo. Ou seja, órgãos públicos e empregadores podem optar por expediente integral, plantão ou folga dos funcionários.