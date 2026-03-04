Em meio à briga familiar, David e Victoria Beckham parabenizam filho mais velho por aniversário

Em meio a um período de tensão pública na família, David Beckham e Victoria Beckham usaram as redes sociais para homenagear o filho mais velho, Brooklyn Beckham, que completou 27 anos nesta quarta-feira, 4. As mensagens foram publicadas nos Stories do Instagram e trouxeram fotos antigas da família.

A iniciativa ocorre meses depois de Brooklyn tornar público o rompimento com os pais e acusá-los de interferir em seu casamento com Nicola Peltz Beckham.

As mensagens públicas

David compartilhou duas imagens ao lado do filho. Em uma delas, os dois aparecem sorrindo em uma piscina, com Brooklyn ainda criança. "Nós te amamos", escreveu o ex-jogador, marcando Victoria e acrescentando "27 hoje". Em outra publicação, em preto e branco, pai e filho posam juntos alguns anos depois. "Feliz aniversário. Te amo", registrou.

Victoria também publicou duas homenagens. Além da foto na piscina, repetida em seu perfil, a estilista compartilhou uma imagem antiga com o filho ainda bebê. "Feliz aniversário, Brooklyn. Nós te amamos tanto", escreveu em uma das mensagens. Na outra, reforçou: "Feliz 27º aniversário, Brooklyn, eu te amo muito."

As demonstrações de afeto chamaram atenção por acontecerem em meio a um distanciamento familiar que ganhou repercussão internacional no início do ano.

As acusações de Brooklyn

Em janeiro, Brooklyn afirmou publicamente que havia rompido com os pais. Em uma sequência de publicações, declarou que vinha mantendo silêncio por anos, mas decidiu se posicionar.

"Fiquei em silêncio por anos e fiz todo o possível para manter essas questões em privado. Infelizmente, meus pais e a equipe deles continuaram a recorrer à imprensa, não me deixando outra escolha a não ser falar por mim mesmo", escreveu na ocasião. Ele também afirmou: "Não quero me reconciliar com minha família. Não estou sendo controlado; estou me defendendo pela primeira vez na minha vida."

Entre as alegações feitas por ele estavam acusações de que os pais teriam tentado interferir em seu relacionamento com Nicola e priorizado exposição pública e acordos comerciais. Brooklyn também afirmou que houve tentativas de convencê-lo a assinar a cessão de direitos sobre seu nome antes do casamento.

Versões divergentes

Após as declarações, diferentes versões sobre o conflito vieram à tona por meio de fontes próximas à família. Uma fonte ouvida pela revista People afirmou que Brooklyn e Nicola "nunca quiseram nada disso" e que o casal desejava apenas "viver suas vidas em paz".

Segundo essa pessoa, após meses de relatos considerados inverídicos, alguém próximo ao casal teria decidido esclarecer a situação publicamente. A mesma fonte declarou que, na visão deles, houve tempo para uma retratação que não aconteceu.

Por outro lado, outra fonte com conhecimento do caso disse à People, em janeiro, que David e Victoria teriam pedido repetidamente que o filho e a nora se reunissem para conversar e tentar seguir em frente. "David ama seus filhos. Eles são tudo para ele", afirmou.

Já uma fonte ligada a Brooklyn contestou a informação de que os pais estariam insistindo em contato.

Gesto em meio ao silêncio

Desde as declarações públicas de janeiro, a família vinha mantendo discrição sobre o tema. As homenagens de aniversário, ainda que breves e restritas às redes sociais, marcam um gesto público de aproximação ao menos simbólica em meio ao impasse.

Nem Brooklyn nem Nicola comentaram as mensagens até o momento.