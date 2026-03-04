Sean Combs tem saída da prisão antecipada; saiba a nova data de soltura do rapper

A data de saída de Sean Combs da prisão foi antecipada em mais de cinco semanas. De acordo com o sistema do Federal Bureau of Prisons (BOP), o executivo musical deve deixar a unidade em 25 de abril de 2028.

Combs, de 56 anos, cumpre pena de 50 meses após condenação por duas acusações relacionadas à prostituição. Ele está detido na penitenciária federal de baixa segurança de Fort Dix, em Nova Jersey.

Mudanças na data

Desde que chegou à unidade, em outubro do ano passado, a previsão de soltura passou por alterações. Inicialmente marcada para 8 de maio de 2028, a data foi modificada em novembro de 2025 para 4 de junho do mesmo ano, segundo o BOP. E, agora, para abril.

Na ocasião, veículos como a CBS e o TMZ informaram que o artista teria violado regras internas da prisão, o que foi negado por sua equipe. Um representante se recusou a comentar.

O rapper está preso desde setembro de 2024, quando foi detido sob acusações que incluíam tráfico sexual, conspiração para extorsão e transporte com o objetivo de se envolver em prostituição. As alegações envolviam os chamados "eventos sexuais" que ele teria promovido com namoradas.

Processo e rotina na prisão

Após um julgamento que durou sete semanas, Combs foi absolvido das acusações mais graves. Atualmente, ele recorre da sentença e também questiona a legislação que fundamentou parte das acusações. Uma audiência está prevista para abril.

Na prisão, o artista trabalha na biblioteca da capela e participa do RDAP, programa intensivo de tratamento contra drogas que pode reduzir a pena em até um ano, caso seja concluído.

Em declaração à edição norte-americana da revista Rolling Stone, um porta-voz afirmou que Combs tem se dedicado à recuperação e ao cumprimento das exigências do período de detenção.