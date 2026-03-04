Retrospectiva exibe 20 dos 23 filmes de Almodóvar de graça em São Paulo

Ao longo de mais de 40 anos, Pedro Almodóvar construiu uma das filmografias mais reconhecíveis do cinema contemporâneo. Entre melodramas, comédias ácidas e suspenses marcados por jogos de identidade, o diretor espanhol transformou temas como desejo, culpa, criação artística e laços familiares em matéria-prima constante de seus roteiros. A partir de 4 de março, o público paulistano poderá percorrer quase toda essa trajetória nas telonas.

A Cinemateca Brasileira apresenta a Retrospectiva Pedro Almodóvar, reunindo 20 dos 23 longas-metragens dirigidos pelo cineasta. Realizada em parceria com a Embaixada da Espanha no Brasil e o Instituto Cervantes, a mostra ocorre até 15 de março, com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria física uma hora antes de cada sessão.

Um percurso por quatro décadas

A seleção permite acompanhar a evolução estética e temática do diretor desde os anos 1980, quando despontou no contexto da Movida Madrilenha, até seus trabalhos mais recentes. Estão na programação títulos inaugurais como Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão, Labirinto de Paixões e O Que Eu Fiz Para Merecer Isto?, marcados por humor provocador e personagens à margem.

Nos anos seguintes, filmes como Matador, A Lei do Desejo e Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos ampliaram sua projeção internacional e consolidaram uma narrativa que combina melodrama, erotismo, referências cinéfilas e um apurado trabalho de direção de arte.

A fase de maior reconhecimento mundial também está contemplada. Tudo Sobre Minha Mãe e Fale com Ela, vencedores do Oscar, figuram na programação ao lado de obras como A Flor do Meu Segredo, Carne Trêmula e Má Educação.

Já o século 21 é representado por produções como Volver, A Pele que Habito, Dor e Glória e o recente O Quarto ao Lado, que abre a retrospectiva em sessão na tela externa.

Exibições em película e sessões ao ar livre

Parte dos filmes será apresentada em cópias em 35mm preservadas pela Cinemateca, como A Lei do Desejo, De Salto Alto e Kika. Algumas sessões acontecem na área externa do espaço, ampliando o acesso do público.

A mostra contempla 20 dos 23 longas dirigidos por Almodóvar. Ficam de fora Mães Paralelas, Julieta e Amores Passageiros. Ainda assim, o conjunto oferece um panorama abrangente da obra do cineasta espanhol.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

4 de março (quarta-feira)

19h30 - O Quarto ao Lado (sessão na tela externa)

5 de março (quinta-feira)

17h30 - Dor e Glória 20h - A Pele que Habito (tela externa)

6 de março (sexta-feira)

17h30 - Abraços Partidos 20h - Fale com Ela (tela externa)

7 de março (sábado)

15h - A Lei do Desejo (35mm)

17h30 - Matador

20h - Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos (tela externa)

8 de março (domingo)

15h - De Salto Alto (35mm)

17h30 - Má Educação

20h - Tudo Sobre Minha Mãe (tela externa)

11 de março (quarta-feira)

20h - Volver (tela externa)

12 de março (quinta-feira)

20h - Maus Hábitos (tela externa)

13 de março (sexta-feira)

17h30 - Ata-me

20h - Carne Trêmula

14 de março (sábado)

17h30 - Kika (35mm)

20h - A Flor do Meu Segredo

15 de março (domingo)

15h - O Que Eu Fiz Para Merecer Isto?

17h30 - Labirinto de Paixões

20h - Pepi, Luci, Bom e Outras Garotas de Montão