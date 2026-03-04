Nicole Bahls quase é atingida por cabeçada de vaca em momento inusitado

Nicole Bahls compartilhou um momento divertido em suas redes sociais. Em vídeo publicado no TikTok, a modelo mostrou o momento em que é surpreendida por uma de suas vacas, que tenta lhe dar uma cabeçada.

No vídeo, a influenciadora aparece desviando do animal. Rapidamente ela deixa o estábulo e vai para longe.

Na legenda da publicação, Nicole comentou a situação com humor: "Minhas filhas acordam e pensam: 'hoje é dia de rodeio!' E adivinha quem vira a peoa? Eu.'"

Nicole Bahls e fazenda

A fazenda de Nicole Bahls é bastante conhecida na internet. A influenciadora nomeia seus animais em homenagem a celebridades e revelou que seu sustento vem do sítio.

"Vivo da venda dos ovos das galinhas e do leite, e todo dinheiro da publicidade eu guardo. Acho que tenho um pouquinho de educação [financeira]", contou Bahls ao Podsê, programa apresentado por Gil do Vigor.

A ideia da influenciadora é se planejar para o futuro. Nicole investe o dinheiro que gera com a fazenda e reflete sobre seu sustento durante próximos anos. "Penso no meu descanso. Não quero passar a vida inteira sacudindo, uma hora preciso descansar. Eu penso a longo prazo."