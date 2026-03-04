Justin Timberlake tenta barrar divulgação de vídeo de sua prisão: 'Dano irreparável'

Justin Timberlake está tentando barrar a divulgação do vídeo de sua prisão em 2024. À época, o cantor foi pego dirigindo embriagado.

Em 18 de junho, o artista foi preso acusado de dirigir sob efeito de álcool. De início Timberlake recebeu duas multas. Edward Burke Jr., advogado do cantor, afirmou que ele não estava embriagado.

Em setembro do mesmo ano, o americano chegou a um acordo com a Justiça.

No entanto, conforme relatado pela People, Justin Timberlake estaria tentando evitar que as imagens das câmeras policiais do momento fossem divulgadas. Na petição, seus advogados afirmam que a ação infringiria a privacidade do astro.

Eles declararam que as imagens têm "detalhes íntimos, altamente pessoais e sensíveis a respeito de [Timberlake] e sua família, incluindo informações de natureza médica, familiar e outras confidenciais que não são necessárias para informar o público sobre operações governamentais ou o desempenho de funções oficiais".

Os advogados, então, fazem uma petição que impeça a circulação dos registros: "A divulgação pública dessas imagens causaria danos graves e irreparáveis ??à reputação pessoal e profissional de [Timberlake], sujeitaria [Timberlake] ao ridículo e assédio público e não serviria a nenhum interesse público legítimo", diz o texto.