BBB 26: Samira e Ana Paula Renault suspeitam de Paredão Falso após dinâmica com Juliano

O Paredão Falso de Breno, "eliminado" na noite desta terça-feira, 3, durante o programa ao vivo, continua rendendo teorias na casa do Big Brother Brasil 26. Nomes como Samira e Ana Paula Renault já ventilaram a possibilidade de ser um Paredão Falso.

Para as duas participantes, o sumiço de Juliano Floss é um indicativo de que a dinâmica da eliminação fictícia pode estar acontecendo. Além de ir até o Quarto Secreto e poder observar os seus rivais no jogo, Breno também teve a oportunidade de chamar um colega de confinamento para compartilhar os benefícios da dinâmica.

Sem titubear, Breno escolheu o camarote Juliano Floss para se juntar a ele no Quarto Secreto. Na manhã desta quarta-feira, 4, a produção do programa reuniu todos os participantes na sala e anunciou que Juliano havia sido selecionado para um desafio. O brother, então, vestiu roupas amarelas e acompanhou o Dummy até o Quarto Secreto.

Na casa, os participantes passaram a se questionar sobre o que seria tal desafio. Quem chegou mais perto da verdade, no entanto, foi Samira e Ana Paula Renault. Após Juliano se despedir dos colegas, as duas questionaram o motivo dele ter sido escolhido para a dinâmica.

"A pessoa mais próxima [do Breno] aqui do quarto é o Juliano", afirmou Ana Paula, que disse acreditar se tratar de um Paredão Falso onde o "eliminado" escolhia alguém para acompanhá-lo. Samira, então, afirmou acreditar que ou ela ou Juliano seriam escolhidos na dinâmica.

"Às vezes você nem podia por causa da liderança", acertou mais uma vez a veterana. "Eles nem estão cogitando essa hipótese. Eles acham que o Breno saiu", pontuou Ana Paula. Após a conversa, Samira revelou a teoria para outros participantes, como Babu Santana, Jonas Sulzbach e Solange Couto.