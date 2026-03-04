Harry Styles sobre morte de Liam Payne: 'É estranho ter pessoas se apropriando da minha dor'

Harry Styles recordou a morte de Liam Payne, seu ex-parceiro de grupo no One Direction, durante entrevista concedida ao The Zane Lowe Show. O músico afirmou que perder o amigo o fez repensar a vida, e admitiu que foi estranho viver o luto de forma pública.

"Houve um período quando ele morreu que eu senti dificuldades para aceitar o quão estranho é ter pessoas que, de certa forma, se apropriam da minha dor. Tenho sentimentos muito fortes em relação à morte do meu amigo. E de repente você percebe que há um desejo das outras pessoas de que você expresse isso de certa forma, ou então isso significa que você não está sentido, entende?"

Kate Cassidy encontra carta escondida de Liam Payne um ano após sua morte

Liam Payne morreu em outubro de 2024, após cair da varanda do hotel em que estava hospedado em Buenos Aires, na Argentina, aos 31 anos. Na ocasião, seus companheiros de One Direction se manifestaram publicamente e compareceram ao velório, realizado na Inglaterra.

"É difícil perder um amigo, mas é muito difícil perder um amigo que é parecido com você de muitas formas", prosseguiu Styles. "Eu vi uma pessoa com o coração nobre que só queria ser bom. Foi um momento importante para mim em termos de olhar para a minha vida e poder pensar no que eu queria, como eu queria viver. A melhor forma de honrar seus amigos é vivendo sua vida ao máximo."

Harry Styles lança nesta sexta-feira, 6, seu próximo álbum, Kiss All the Time. Disco, Occasionally. O disco traz o conjunto de canções mais experimentais do britânico até o momento.