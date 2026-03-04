Metrô prorroga por mais seis meses operação 24 horas aos fins de semana

A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) anunciou nesta quarta-feira, 4, que vai prorrogar por mais seis meses a operação de teste que mantém as linhas da operadora funcionando por 24h aos fins de semana.

A medida foi implementada nas linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata no dia 6 de dezembro de 2025, que funcionam entre 0h e 4h40 de sábado para domingo, sem integração com as linhas administradas por concessionárias nem com o sistema de trens, que não funcionam nesse horário. Os trens circulam com intervalos de 20 a 30 minutos.

Segundo a companhia, a ampliação vai permitir o monitoramento de indicadores de demanda em diferentes cenários, incluindo fins de semana fora do período de férias escolares, datas com maior concentração de grandes eventos e momentos de maior movimento na cidade.

O Metrô relatou que, ao longo dos primeiros três meses de avaliação, foram transportados cerca de 140 mil passageiros nas madrugadas de sábado para domingo.

Como as bilheterias permanecem fechadas durante a madrugada, a compra da passagem é realizada nas máquinas de autoatendimento, pela Carteira Google ou pelo WhatsApp. Os passageiros também podem utilizar o Bilhete Único e o Cartão TOP.