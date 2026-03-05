Batida deixa um morto

Um homem morreu e um policial militar ficou ferido após acidente entre moto e táxi, na noite de terça-feira (3), na Penha Circular. A colisão ocorreu na Avenida Lobo Júnior, esquina com a Rua Delfina Enes. Segundo relatos de testemunhas, a motocicleta - onde estava o PM Kleverton Hugo de Melo e um homem que não teve a identidade divulgada - avançou o sinal e foi atingida pelo carro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o táxi com o para-choque dianteiro quebrado e a moto danificada. Os dois ocupantes da motocicleta ficaram caídos na via até receberem socorro do Corpo de Bombeiros, que encaminhou a dupla para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

O homem morreu na unidade hospitalar. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde de Kleverton, lotado no Comando de Polícia Ambiental (CPAm), é grave. O motorista do táxi não ficou ferido.

Policiais do 16º BPM (Olaria) atenderam a ocorrência. Um dos agentes prestou depoimento e contou que os envolvidos no acidente não apresentavam sinal de embriaguez e não aparentavam ter usado outro tipo de substância que altere a capacidade psicomotora.

O caso é investigado pela 22ª DP (Penha). A arma de Kleverton foi apreendida. De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.