CIEE: hoje tem feirão

O Centro de Integração Empresa - Escola (CIEE Rio) realiza hoje (5), das 9h às 16h, na estação Maracanã do MetrôRio, um mutirão gratuito com 2.795 vagas no estado do Rio: 1.988 para estágio e 807 para jovem aprendiz.

Na capital, serão 1.509 oportunidades, sendo 1.051 de estágio e 458 de aprendizagem. As principais áreas com vagas de estágio são: Administrativa, Ensino Médio, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia e Arquitetura e Urbanismo.

Já as oportunidades para jovem aprendiz estão concentradas nas áreas de Administrativo, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação, Cumim, Operador de Caixa e Vendedor.

A iniciativa do CIEE Rio vai cadastrar estudantes interessados em vagas de estágio e aprendizagem, além de oferecer oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs). Quem fizer o cadastro antecipadamente pelo aplicativo do CIEE Rio, só precisará levar um documento com foto para participar. Mais informações: cieerj.org.br.