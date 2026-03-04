Mulher é baleada no pescoço durante tentativa de assalto em Niterói

A Polícia Civil investiga uma tentativa de assalto que terminou com uma mulher baleada na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. O tiro acertou a vítima no pescoço. A mulher, que não teve a identidade divulgada, está em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos tentaram levar o carro da vítima na Rua Riodades. Agentes do 12º BPM (Niterói) estiveram no local e a encontraram ferida. Equipes da 78ª DP (Fonseca) analisam imagens de câmeras de monitoramento da região para identificar os criminosos.