Luana Piovani explica por que fuma maconha na frente dos filhos

Luana Piovani voltou a repercutir nas redes sociais ao comentar de forma direta sobre o uso de maconha em casa, na presença dos filhos. A atriz, de 49 anos, é mãe de Dom, de 13 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 10, frutos de seu antigo relacionamento com o surfista Pedro Scooby.



O tema surgiu depois que um seguidor perguntou se ela costuma consumir a substância perto das crianças. Ao responder, Luana afirmou que não vê motivo para esconder o hábito e explicou como enxerga a situação.



Na manhã desta quarta-feira (4), a atriz abriu uma caixa de perguntas no Instagram e decidiu responder justamente essa questão. “Claro! Por que eu fumaria escondida se não estou fazendo nada de errado? Se eu escondesse, a primeira coisa que pensariam seria: ‘por que está escondendo?’. A gente costuma esconder aquilo que considera errado, e eu não vejo dessa forma”, disse.



Ela também lembrou que atualmente mora em Portugal, onde o consumo da substância não é considerado crime. Na visão da atriz, fumar maconha pode ser menos prejudicial do que hábitos como fumar cigarro ou consumir bebidas alcoólicas.



Segundo Luana, os filhos têm conhecimento sobre o assunto justamente por conviverem com essa realidade em casa. “Eles sabem porque vivem isso. Às vezes surgem dúvidas por causa do que escutam na rua, mas têm o melhor exemplo dentro de casa”, afirmou.



A atriz ainda falou sobre a forma como se vê no papel de mãe. Em tom descontraído, disse que se considera bastante dedicada. “Sou uma mãe muito presente. Sou responsável, não me atraso, cumpro tudo. O que posso esquecer está anotado, tudo é organizado. Se algo quebra ou falta, em dois dias já está resolvido”, comentou.



Para finalizar, Luana citou uma frase dita por Pedro Scooby ao falar sobre seu padrão de cuidado com os filhos. “Como o Pedro, meu ex-marido, costuma dizer: ‘atingir o seu nível de excelência’. Aqui em casa trabalhamos com um nível de excelência muito alto”, concluiu.