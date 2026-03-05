Jovem nega ter participado

O advogado Ângelo Máximo, que representa o acusado Vitor Hugo Simonin, afirmou que ele nega participação no crime. "Eu não acredito no ponto de conivência. O fato dele estar junto não quer dizer que praticou. Vitor nega qualquer fato de cometimento do crime. Ele fala que não participou do fato. O Vitor não tem como negar que esteve no apartamento, mas o crime ele nega", contou.

Ontem, na 12ª DP (Copacabana), Vitor ficou em silêncio. Ele é filho de José Carlos Costa Simonin, ex-subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa do Rio, exonerado na terça-feira.