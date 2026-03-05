Acusado disse à vítima que eles fariam 'algo diferente'

O estupro coletivo teria acontecido na noite do dia 31 de janeiro, em Copacabana. Segundo a vítima, ela recebeu uma mensagem de um colega da escola, com quem já teve um relacionamento anteriormente, a convidando para ir à casa de um amigo. Ao chegar ao prédio, o rapaz insinuou que fariam "algo diferente", o que foi prontamente recusado por ela.

No interior do apartamento, ela foi conduzida a um quarto, onde ficou trancada com quatro homens que insistiam para ela manter relações com eles. Câmeras de segurança mostraram a chegada dos jovens ao apartamento e a saída deles, pouco depois de 1h.

O Tribunal de Justiça do Rio, em decisão do desembargador Luiz Noronha Dantas, negou os habeas corpus pedidos por três dos quatro investigados. O processo corre em segredo de Justiça e não há informação sobre quais foragidos entraram com pedido.