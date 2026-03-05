Arlequina entra em cana

Policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) prenderam no Morro do Barbante uma foragida da Justiça apontada como braço do Comando Vermelho no tráfico internacional do Espírito Santo. Após informações do Disque Denúncia, foi detida Gabriele da Costa Ferreira, vulgo 'Gabi' ou 'Arlequina', 28 anos - namorada de Rafael de Paula Mendes, o 'Rafael Cueca', preso por ser chefe do tráfico de drogas no Serra e Linhares.

No momento da abordagem, a acusada apresentou documentação falsa, com objetivo de tentar dificultar sua verdadeira identidade. Arlequina atuava junto com o companheiro, que já havia sido preso em setembro de 2014 e em outubro de 2018, quando foi capturado na Bahia após a saidinha referente ao Dia das Crianças e não retornar à prisão.

Ele tinha contato com os turcos no Paraguai, trazia a droga e distribuía no Espírito Santo. Na 37ª DP (Ilha do Governador) foi constatado que contra ela havia dois mandados de prisão.