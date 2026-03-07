BBB 26: Jonas e Cowboy são oficialmente líderes; veja quem está no VIP

Jonas e Alberto Cowboy dividem a primeira liderança compartilhada do BBB 26. Nesta sexta-feira, 6, Tadeu Schmidt oficializou o reinado dos brothers, que venceram a prova de resistência da quinta, 5.
Os dois permaneceram na prova por 14h31. Ao longo da dinâmica, os confinados precisaram sustentar uma barra que equilibrava um prato suspenso. Breno e Leandro chegaram até a final contra os líderes da semana, mas Boneco acabou errando e se eliminando no processo. É a segunda vez que Cowboy é líder no BBB 26 e a quarta vez de Jonas.
Quem está no VIP de Jonas e Cowboy?
- Solange
- Marciele
- Jordana