Forte chuva coloca zonas norte, oeste e o centro de SP em estado de atenção para alagamentos

A forte chuva que atinge São Paulo na manhã deste sábado, 7, coloca regiões da cidade em estado de atenção para alagamentos, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
As zonas norte, oeste, o centro e a Marginal Tietê são as áreas afetadas. O temporal ocorre menos de 24 horas após a chuva provocar estragos na capital paulista e em outros municípios.
Temporal de sexta
Na sexta, 6, a Defesa Civil do Estado de São Paulo chegou a emitir um alerta para moradores da capital. Na região de Santo Amaro, na zona sul, foi registrado transbordamento de córrego. Em Guarulhos, a chuva invadiu o saguão e salas da Câmara Municipal, chegando ao nível do joelho dos funcionários presentes no local.
A aproximação de uma frente fria muda o tempo na cidade de São Paulo no domingo, 8. As precipitações acontecem entre a tarde e a noite e há potencial para formação de alagamentos e rajadas de vento, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
O órgão municipal sinaliza ainda para a possibilidade de chuva rápida e isolada já no sábado, 7, com poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.
A Meteoblue estima que deve chover ao menos até terça-feira, 10, na capital paulista.
Veja a previsão, segundo a Meteoblue
- Sábado: entre 21ºC e 26ºC;
- Domingo: entre 21ºC e 28ºC;
- Segunda-feira: entre 20ºC e 24ºC;
- Terça-feira: entre 19ºC e 23ºC.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alertas amarelo e laranja para chuvas em São Paulo e outros Estados do Brasil. Conforme o instituto, no Estado paulista, o aviso amarelo é válido até esta sexta-feira.