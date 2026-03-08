Após o ouro olímpico, Lucas Pinheiro volta a ser campeão na Eslovênia

O esquiador brasileiro Lucas Pinheiro Braathen voltou a ser campeão inédito neste sábado (7) na Eslovênia, três semanas após conquistar o primeira medalha de ouro do país na Olimpíada de Inverno Milão-Cortina (Itália). O atleta de 25 anos venceu a prova do slalom gigante na etapa da Copa do Mundo de esqui alpinho, na cidade de Kranjska Gora, com o tempo de 2min11s95.

Lucas é o vice-líder no ranking do slalom gigante, com 447 pontos, atrás apenas do suíço Marco Odermatt (495) que terminou a prova de hoje na quinta posição. A prata ficou com o suíço Loic Meillard e o bronze com o austríaco Stefan Brennsteiner.

Nascido em Oslo (Noruega), filho de mãe brasileira, Lucas Pinheiro volta a competir neste domingo (8) na prova de slalom e tem chances de subir para a liderança da temporada. Lucas está em segundo lugar no ranking com om 451 pontos, um a menos que o líder, o norueguês Atle Lie McGrath (452). No domingo (7), a primeira descida está programada para às 5h30 (horário de Brasília), e a segunda e última para às 8h30.

As finais da Copa do Mundo de esqui alpino ocorrerão nos dias 24 e 25 de março, em Lillehammer (Noruega).