Orientação aos motoristas sobre as principais rotas de acesso ao novo túnel

Quem vem do Rio da Prata
Deve seguir pela Estrada do Cabuçu, acessar a Avenida Dom Sebastião I e utilizar as conexões locais até a chegada ao eixo da Caroba/Minas da Prata, que conduz ao novo túnel.
Quem vem de Santíssimo
Pela Avenida Santa Cruz, acessar a Avenida Joaquim Magalhães, seguir pela Avenida Cesário de Melo, acessar a Estrada da Caroba e, em seguida, a Rua Minas da Prata, que leva ao acesso do túnel.
Quem vem do Centro de Campo Grande
Seguir pela Avenida Cesário de Melo, realizar o retorno na Rua Arthur Rios, atravessar o viaduto, acessar a Estrada da Caroba e depois a Rua Minas da Prata, chegando ao novo eixo viário.
No sentido Avenida Brasil
Após atravessar o túnel, o motorista deve seguir pela Estrada da Posse até a Estrada do Quafá, que dá acesso à Avenida Brasil.
Quem vem da Avenida Brasil
Utilizar a rotatória de Santíssimo, acessar a Estrada do Quafá, seguir pela Estrada da Posse e, então, acessar a nova via que conduz ao túnel.
Quem vem da Estrada do Tingui
Acessar a Avenida Marechal Dantas Barreto e seguir pelo Avenida Mergulhão, depois pela Rua Beija-Flor, acessar a Estrada da Posse e utilizar o acesso à nova via.
Quem vem da Estrada do Mendanha
Deve acessar a Rua Nova Bethânia, seguir pela Avenida Marechal Dantas Barreto e utilizar as conexões que levam à Estrada da Posse e ao novo corredor viário.