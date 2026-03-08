PM prende cinco após confronto

A PM prendeu cinco criminosos, na manhã de ontem, após confronto na Avenida Dom Hélder Câmara, na saída da comunidade do Jacaré. Três deles foram baleados e encaminhados ao Hospital Municipal Salgado Filho.

Uma equipe do 3º BPM percebeu o nervosismo de ocupantes de um carro vermelho durante aproximação da viatura. Ao tentar realizar a abordagem, os bandidos atiraram na direção dos agentes, gerando troca de tiros.

Na tentativa de fuga, o grupo colidiu com o veículo, que foi recuperado. Além disso, foram apreendidos um fuzil calibre 7.62 com numeração suprimida, sete cartuchos intactos, outro fuzil calibre 5.56, com 46 projéteis, e mais dois estojos porta-munição.