Assessor de Vini Jr. é ferido em assalto na Barra da Tijuca

Rio - O assessor de marketing, imagem e comercial dos jogadores de futebol Vinicius Jr. e Lucas Paquetá foi baleado em um assalto, na madrugada desta sexta-feira (2), na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste.

O caso aconteceu por volta das 2h na Avenida das Américas, próximo ao número 900. Segundo informações preliminares, dois criminosos em uma motocicleta, armados com um revólver, roubaram os celulares de dois ocupantes de um carro, sendo uma das vítimas o assessor Eduardo Peixoto.

O motorista do automóvel não reagiu. No entanto, um dos ladrões fez um disparo, atingindo o abdômen de Eduardo. O homem foi socorrido e encaminhado para um hospital particular da região. Nas redes sociais, o assessor comentou sobre a oportunidade de ver o filho novamente.

"Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio. Fui baleado na barriga e estou internado. Sigo sem celular / WhatsApp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer", escreveu.



Os criminosos fugiram sem levar o veículo. Ainda de acordo com o apurado, ocorria um rolezinho, com várias motocicletas no momento do crime.

O caso é investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias dos fatos.