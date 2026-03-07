ASSINE JÁ!
Policiais flagram homem furtando cabos em cima de poste

Detido em Vila Isabel tem oito anotações criminais

Homem foi encontrado na Rua Emília Sampaio
Rio - Um homem foi preso em flagrante ao ser visto em cima de um poste furtando cabos e fios, na manhã deste sábado (7), em Vila Isabel, na Zona Norte.

Segundo a PM, agentes do 6º BPM (Tijuca) estavam realizando um patrulhamento na Rua Emília Sampaio, quando flagraram o autor agarrado no poste. 
Ainda de acordo com a corporação, a equipe impediu imediatamente a continuidade da ação. Com ele, foi encontrada uma faca.

Os policiais conduziram o homem, que possui oito passagens pela polícia, sendo três pelo crime de furto, junto com a arma apreendida, à 20ª DP (Vila Isabel).
