Túnel de Campo Grande é aberto para veículos

Rio - O primeiro túnel de Campo Grande, batizado de Professor Moacyr Sreder Bastos e parte do novo anel viário do bairro, foi aberto para circulação de carros na noite desta sexta (6). Horas antes a inauguração contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do prefeito Eduardo Paes.

A nova ligação entre a Estrada da Caroba e a Estrada da Posse deve reduzir de 15 para três minutos o tempo de deslocamento entre as duas regiões. Atualmente, o trajeto entre as vias é feito pela Estrada das Capoeiras, em um percurso de cerca de 3 km.

Na manhã deste sábado (7), a obra ainda atraía olhares curiosos de moradores da região. Uma delas foi a bióloga aposentada Elizabeth Lopes, de 61 anos, que saiu de casa apenas para ver de perto como ficou a nova passagem.



"Eu gostei muito, porque moro ali no Mendanha e, do Mendanha até a Carobinha, para eu vir ao Centro de Campo Grande, eu levava 40 minutos ou mais. Agora, da Estrada da Posse, onde começa exatamente o viaduto com o túnel, levei cerca de dois ou três minutos até a Caroba. Foi fantástico, muito bom mesmo, um grande facilitador. Às vezes a gente levava 40 minutos em dias de sábado, quando o fluxo é maior. Hoje como ainda é inauguração, então estava bem vazio, mas acho que o trânsito ali vai ser tranquilo, porque não tem sinal, é via livre. Acho que vai dar super certo", contou.



Quem também passou pelo local foi o pedreiro Agnaldo Oliveira, 63 anos. "Hoje eu fui até um pedacinho, mas voltei porque eu estava de patinete e a parte de pedestre ainda estava fechada, mas eu acho que deve ter melhorado muito, porque antes a gente dava uma volta pela Estrada da Caroba ali e agora o tempo vai reduzir bastante, tinha sempre um engarrafamento muito grande", disse.



Apesar dos elogios, vizinhos do túnel reclamam da proximidade do guarda-corpo da via com as casas. O casal Araci e Almir Maciel, por exemplo, enfrentam dificuldades até para retirar o carro da garagem.



"Colocaram um guarda-corpo aqui muito ruim, até para os pedestres ficou uma coisa baixa. Inauguraram o túnel, mas não botaram nenhuma proteção nesse guarda-corpo, para uma criança pular ali é fácil fácil. Os moradores daqui ficaram prejudicados, colocaram uma calçada de 1,5 metro, um espaço pequenininho para pedestre, ciclista, para tudo. Para eu entrar e sair com o meu carro é muito ruim. Na verdade, eu só consigo porque modifiquei minha garagem, com dificuldade eu entro e saio com o carro, mas o espaço ficou muito pequeno, muito ruim", explicou.



Araci relatou os perigos de acidentes e até assaltos. "A nossa casa em si ficou muito colada ao muro da via e é até perigoso. A gente não consegue sair nem um pouquinho rápido da garagem, porque se a gente sair um pouquinho mais rápido pode atropelar um pedestre, porque eles passam colados ao meu portão, bem coladinho mesmo", acrescentou.



Sobre o tempo de travessia, ela também não viu vantagem. "Eu acho que não, porque do início do túnel até o final é rápido, tranquilo, mas a minha casa é ao lado da rua, pra eu acessar, eu tenho que dar a volta e eu ainda pego quatro sinais. Então, pra mim piorou", relatou.



Na região, ao DIA também flagrou pedestres correndo em meio aos carros, o que é proibido. O equipamento túnel possui duas galerias paralelas, cada uma com aproximadamente 500 metros de extensão, ambas com duas faixas por sentido



Além de encurtar distâncias, a nova conexão prevê melhora na circulação. Com a reorganização do fluxo de trânsito, a velocidade média nas vias do entorno deve aumentar em cerca de 20%.



O túnel foi dimensionado para atender cerca de 1.800 veículos por hora no pico inicial, com projeção de até 3.800 veículos por hora até 2035, além de volume diário estimado em 21 mil veículos no início da operação.

Sobre o flagrante de pedestres correndo entre carros, a Prefeitura do Rio informou que a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) mantém 25 motociclistas e 16 orientadores de tráfego, além do apoio de reboques, no entorno do novo túnel. As equipes trabalham para organizar o trânsito e orientar motoristas na região e vias de acesso.

Ainda segundo a prefeitura, o efetivo da Guarda Municipal segue reforçando a orientação aos pedestres e alertando sobre os riscos da travessia em local proibido.

Anel viário



A inauguração do túnel ocorre simultaneamente à entrega oficial das principais intervenções da primeira fase do anel viário de Campo Grande, que já estão em funcionamento e vêm promovendo mudanças significativas na circulação local.



Entre elas está a revitalização da Rua Artur Rios, que passou por requalificação completa e ganhou um novo retorno estratégico. A solução permite que motoristas acessem a Avenida Cesário de Melo e sigam em direção à Estrada da Caroba, que também foi revitalizada, com mais organização e menor impacto no fluxo principal. A retirada de sinais semafóricos no trecho também contribuiu para reduzir retenções e aumentar a fluidez.



Outro destaque foi a construção do mergulhão sob a Avenida Cesário de Melo, com cerca de 400 metros de extensão, que criou uma ligação direta entre a Estrada do Monteiro e o Viaduto Alim Pedro. A solução favorece o tráfego de quem vem da Avenida Brasil em direção à Barra da Tijuca, por meio da Avenida Dom João VI.



Além de tornar o trajeto mais rápido, o mergulhão desafogou um dos cruzamentos mais críticos da região, no encontro da Cesário de Melo com a Estrada do Monteiro. No entorno, a Praça Francisco Barbosa foi recuperada, ganhou pista de skate, e o Obelisco Engenheiro Alim Pedro, marco histórico local, passou por serviços de restauro.



Nova sinalização em Campo Grande



A CET-Rio está requalificando toda a sinalização horizontal e vertical das principais vias de Campo Grande.

A principal novidade na sinalização é a barra de LED que copia o tempo de travessia do pedestre, ficando com as cores verde, vermelho piscante e vermelho. Ao todo, serão 40 barras instaladas no solo, no início e no final das travessias. Esta barra serve para chamar a atenção do pedestre, que pode estar distraído e verá o LED vermelho acendendo, que significa que o sinal está fechado.



Também está sendo instalado o contador regressivo nos cruzamentos do entorno do viaduto, um equipamento que dará mais conforto ao pedestre, porque ele saberá o tempo que tem para atravessar a rua. Já os motoristas terão o contador regressivo veicular, que informará o tempo que falta para o sinal fechar, marcando os dez últimos segundos. Sete interseções e travessias estão recebendo esses equipamentos.



Outras mudanças estão previstas com a instalação de 65 câmeras do sistema adaptativo inteligente, que altera o tempo de sinal em função do fluxo do trânsito, no acesso ao túnel e do outro lado, na Estrada da Caroba com Rua Minas de Prata, entre outras vias do entorno viaduto. As estradas da Caroba e da Posse receberão novos controladores de semáforos.



Orientação aos motoristas sobre as principais rotas de acesso ao novo túnel



Quem vem do Rio da Prata



Deve seguir pela Estrada do Cabuçu, acessar a Avenida Dom Sebastião I e utilizar as conexões locais até a chegada ao eixo da Caroba/Minas da Prata, que conduz ao novo túnel.



Quem vem de Santíssimo



Pela Avenida Santa Cruz, acessar a Avenida Joaquim Magalhães, seguir pela Avenida Cesário de Melo, acessar a Estrada da Caroba e, em seguida, a Rua Minas da Prata, que leva ao acesso do túnel.

Quem vem do Centro de Campo Grande



Seguir pela Avenida Cesário de Melo, realizar o retorno na Rua Arthur Rios, atravessar o viaduto, acessar a Estrada da Caroba e depois a Rua Minas da Prata, chegando ao novo eixo viário.



No sentido Avenida Brasil



Após atravessar o túnel, o motorista deve seguir pela Estrada da Posse até a Estrada do Quafá, que dá acesso à Avenida Brasil.



Quem vem da Avenida Brasil



Utilizar a rotatória de Santíssimo, acessar a Estrada do Quafá, seguir pela Estrada da Posse e, então, acessar a nova via que conduz ao túnel.



Quem vem da Estrada do Tingui



Acessar a Avenida Marechal Dantas Barreto e seguir pelo Avenida Mergulhão, depois pela Rua Beija-Flor, acessar a Estrada da Posse e utilizar o acesso à nova via.



Quem vem da Estrada do Mendanha



Deve acessar a Rua Nova Bethânia, seguir pela Avenida Marechal Dantas Barreto e utilizar as conexões que levam à Estrada da Posse e ao novo corredor viário.



