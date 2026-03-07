Psicóloga brasileira desaparece na Inglaterra e mobiliza polícia local

A psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, de 30 anos, está desaparecida desde a última terça-feira, 3, na Inglaterra. O último sinal dado por ela teria sido um alerta enviado por celular a uma amiga após sair para um passeio na cidade costeira de Brightlingsea, a pouco mais de 100 quilômetros de Londres.

"Estamos trabalhando duro para localizar Vitória. Estamos muito preocupados e precisamos encontrá-la para garantir que ela esteja bem", diz publicação feita nas redes sociais pela Polícia de Essex.

Para facilitar a localização, a corporação local divulgou imagens da brasileira em um ônibus na região. "Acreditamos que, mais tarde naquela mesma noite (de terça), ela possa ter estado na área do porto de Brightlingsea", acrescentou a polícia. Procurado pela reportagem, o Itamaraty ainda não retornou o contato.

Em publicação nas redes sociais, a também psicóloga Fernanda Silvestre, amiga de Vitória, afirmou que a última atualização que amigos e familiares tiveram da psicóloga indicava uma localização dentro do mar. "Foi um sinal que ela acionou no telefone, porque o nosso telefone é pareado um com o outro", disse.

Segundo Fernanda, desde o alerta, na última terça, amigos e familiares de Vitória têm se mobilizado para tentar localizar a psicóloga. Uma das iniciativas foi a criação do perfil @vitoriadesaparecida, criado no Instagram para receber novas informações e atualizar sobre as buscas.

Pouco antes de ir para a Inglaterra, Vitória esteve no Marrocos para participar de um congresso. "Essa viagem foi sobre troca, sobre lugares, sobre pessoas", disse ela, em vídeo postado em seu perfil pessoal no Instagram.

Segundo a Polícia de Essex, a psicóloga foi vista pela última vez vestindo um casaco escuro, uma blusa de gola alta azul, calça jeans azul-clara e tênis pretos. "Ela carregava uma bolsa tiracolo branca com os dizeres 'pessoas acima do lucro'", descreve, em publicação.

Em nota publicada nas redes sociais, o Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região (CRP-11) manifestou solidariedade à família, amigos e colegas de Vitória diante do desaparecimento da psicóloga.

"Vitória Barreto atua no Projeto 4 Varas, iniciativa reconhecida nacionalmente por suas práticas comunitárias e pela promoção no cuidado à saúde mental, desenvolvida no Grande Pirambu, em Fortaleza", diz a publicação.

A entidade reforçou a importância da mobilização coletiva, da circulação responsável de informações e da colaboração com as autoridades competentes para contribuir com as buscas. "O Conselho reafirma sua solidariedade e acompanha com atenção as atualizações sobre o caso", diz a publicação.